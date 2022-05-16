Это стоит Нобелевской премии, – жена защитника Мариуполя просит Эрдогана о помощи

Родные защитников Мариуполя продолжают стучаться во все двери, чтобы найти человека, который сможет договориться с Владимиром Путиным об эвакуации бойцов из "Азовстали". Большие надежды родные возлагают на главу Турции.

Об этом сказала супруга одного из защитников Мариуполя во время пресс-конференции в Стамбуле, передает 24 канал.

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От имени родных защитников она выразила благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану и всему турецкому народу за поддержку. Жена азовца подчеркнула, что кольцо вокруг "Азовстали" сжалось, дальше тянуть нельзя, самый лучший момент – сейчас.

Мы возлагаем нашу последнюю надежду на то, что, объединив усилия, Эрдоган и президент Китая Си Цзиньпинь помогут спасти "Азовсталь" и находящихся там людей. Станьте носителями мира, помогите. Этот поступок будет достоин Нобелевской премии мира,

– подчеркнула жена азовца.

Ранее представители господствующей в Турции Партии справедливости и развития выступали за выдвижение своего лидера и главы государства Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия, которые он прилагает для урегулирования войны между Россией и Украиной.

Бойцы "Азовстали" находятся в Аду, ежедневно подвергаясь обстрелам и многочисленным ранениям.

"Они без рук, без ног. Обессиленные. Без медикаментов. Их нужно спасать", – подытожила женщина.

Кто может спасти украинских защитников на "Азовстали"

Ранее жена защитника Мариуполя, который сейчас находится в окружении на "Азовстали", подчеркнула, что верит в возможность спасения наших бойцов. Это может сделать один из мировых лидеров. По мнению жены одного из азовцев, президент США Джо Байден отлично проинформирован о том, что происходит в Мариуполе. И если бы он хотел помочь и присоединиться, то уже давно бы сделал это.

США и так помогают Украине оружием, и я не уверена, чем само обращение к Байдену может быть эффективным. Эффективными в разговоре с Путиным я считаю других лидеров. Не то чтобы Байден не эффективен, но, по моему мнению, это немного не его парафия,

– объяснила она.

Жена другого бойца добавила, что верит в то, что есть такие страны, которые могут повлиять на Путина. Однако о ком именно говорится, она не уточнила.

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