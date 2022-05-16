Про це сказала дружина одного з оборонців Маріуполя під час пресконференції у Стамбулі, передає 24 канал.

Важливо Вони помруть, якщо не від кулі, то від голоду, – сестра бійця благає евакуювати їх з Маріуполя

Від імені рідних оборонців вона висловила подяку президенту Туреччини Реджепу Ердогану та всьому турецькому народу за підтримку. Дружина азовця підкреслила, що кільце навколо "Азовсталі" стиснулося, далі тягти не можна, найкращий момент – зараз.

Ми покладаємо нашу останню надію на те, що об'єднавши зусилля, Ердоган та президент Китаю Сі Цзіньпінь допоможуть врятувати "Азовсталь" і людей, які там перебувають. Станьте носіями миру, допоможіть. Цей вчинок буде вартий Нобелівської премії миру,

– наголосила дружина азовця.

Зверніть увагу! Раніше представники панівної в Туреччині Партії справедливості та розвитку виступали за висування свого лідера та глави держави Ердогана на Нобелівську премію миру за зусилля, які він докладає для врегулювання війни між Росією та Україною

Бійці "Азовсталі" перебувають у Пеклі, щоденно потерпаючи він обстрілів та численних поранень.

"Вони без рук, без ніг. Знесилені. Без медикаментів. Їх треба рятувати", – підсумувала жінка.

Хто може врятувати українських захисників на "Азовсталі"

Раніше дружина захисника Маріуполя, який зараз перебуває в оточенні на "Азовсталі", наголосила, що вірить у можливість порятунку наших бійців. Це може зробити один зі світових лідерів. На думку дружини одного з азовців, президент США Джо Байден чудово проінформований про те, що відбувається у Маріуполі. І якби він мав бажання допомогти і долучитися, то вже б давно зробив це.

США і так допомагає Україні зброєю і я не впевнена, чим саме звернення до Байдена може бути ефективним. Ефективними у розмові з Путіним я вважаю інших лідерів. Не те щоб Байден не ефективний, але, на мою думку, це трохи не його парафія,

– пояснила вона.

Дружина іншого бійця додала, що вірить у те, що є такі країни, яким під силу вплинути на Путіна. Однак про кого саме мовиться, вона не уточнила.