Это связано с санкциями США, – Лещенко о выходе Коломойского из наблюдательного совета "1+1"
Источник:24 канал
Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". Причиной неофициально называют закон об олигархах и санкции США. Однако Коломойский, скорее всего, просто не хочет создавать проблемы для "плюсов".
Об этом в эфире 24 канала сказал экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко. По его словам, все знают, что Коломойский – олигарх, а потому выход из наблюдательного совета не влияет на его перспективу.
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"Думаю, его выход связан не с законом об олигархах, а с санкциями США. Определенное юридическое лицо открывает счет, проводит транзакцию, покупает информационный продукт за границей: видео, фильмы, программы и так далее. Их контрагенты спрашивают, кто их акционеры ", – объяснил Лещенко.
Если они скажут, что их член наблюдательного совета находится под санкциями США, это существенно ограничивает круг возможных контрагентов. Именно поэтому, думаю, Коломойский решил не подставлять "1+1",
– допустил журналист.
Возможные экономические санкции
Как отметил Лещенко, США могут ввести в отношении Коломойского еще и экономические санкции, кроме уже существующих визовых.
Вполне возможно, что его выход еще больше объясняется тем, что он не желает создавать для "1+1" еще большее давление. Если человек, который входит в органы управления, находится под такими санкциями – это для канала, как юридического лица, является проблемой.
Лещенко о новых возможных санкциях США: смотрите видео
Санкции против Коломойского: коротко
- Согласно санкциям США против Коломойского, ему вместе с семьей запрещен въезд в государство.
- Все из-за деятельности олигарха в должности главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Основанием стали попытки подорвать демократию и причастность к коррупции.
- У Зеленского после введения санкций подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.