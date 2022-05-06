Андрей Ермак рассказал, что система гарантий – это такая служба 911. Когда все ясно понимают, что, в какие сроки и как происходит. К тому же, все это должно быть юридически закреплено.

Важно Даже Лавров до конца не верил, что будет полномасштабная война против Украины, – Грозев

Глава Офиса Президента отметил, что следует учитывать, что наши партнеры имеют уже существующие обязательства перед другими странами, блоками и союзами. То есть, при этом нельзя поставить их в неудобное положение.

"Сегодня мы смотрим в будущее, поэтому мы должны создать такую систему, которая будет существовать десятилетиями и гарантирует, что никогда больше не повторится то, что мы сейчас переживаем. Учитывается лучший опыт", – обьяснил Андрей Ермак.

Страны-гаранты и Россия не могут быть в одинаковом статусе

По словам Ермака, одно дело – это переговоры с Россией, другое – консультации по гарантиям безопасности. Эти вещи происходят параллельно.

Не могут быть в одинаковом статусе страны-гаранты и страна-агрессор. Это противоречит здравому смыслу,

– отметил Андрей Ермак.

"Мы не можем ставить знак равенства между ними и страной-агрессором, которая сегодня оккупировала наши территории, убивает наших людей и странами, которые нам помогают с ней бороться", – добавил Ермак.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны такие гарантии безопасности, которые реально защищали бы государство. О новых "будапештских меморандумах" не может быть и речи.

Пока объединенной встречи стран, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, не было. Однако некоторые государства уже готовы ехать на такие переговоры, это США, Великобритания, Турция, Польша и другие.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны определиться с гарантиями безопасности для Украины.

В Польше еще раз доказывают, что являются одними из наибольших союзников украинского государства. По просьбе Киева там согласились выступить гарантом нашей безопасности наряду с другими странами.

Любые реальные гарантии безопасности должны либо нанести агрессору непоправимый ущерб, либо полную его изоляцию от мира.

Может быть интересно – Зеленский считает, что Украина укрепила бы НАТО: смотрите видео