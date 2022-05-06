Андрій Єрмак розповів, що система гарантій – це така служба 911. Коли всі чітко розуміють, що, в які терміни і як відбувається. До того ж все це має бути юридично закріплено.

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Глава Офісу Президента зазначив, що варто враховувати те, що наші партнери мають вже існуючі зобов'язання перед іншими країнами, блоками та союзами. Тобто при цьому не можна поставити їх в незручне становище.

"Сьогодні ми дивимося в майбутнє, тому ми повинні створити таку систему, яка буде існувати десятиліттями, і гарантує, що ніколи більше не повториться те, що ми зараз переживаємо. Враховується кращий досвід", — пояснив Андрій Єрмак.

Країни-гаранти й Росія не можуть бути в однаковому статусі

За словами Єрмака, одна справа – це переговори з Росією, інша – консультації щодо гарантій безпеки. Ці речі відбуваються паралельно.

Не можуть бути в однаковому статусі країни-гаранти і країна-агресор. Це суперечить здоровому глузду,

– зазначив Андрій Єрмак.

"Ми не можемо ставити знак рівності між ними і країною-агресором, яка сьогодні окупувала наші території, вбиває наших людей, і країнами, які нам допомагають з нею боротися", – додав Єрмак.

Що відомо про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні такі гарантії безпеки, які б реально захищали державу. Про нові "будапештські меморандуми" не може бути й мови.

Поки об'єднаної зустрічі країн, які можуть стати гарантами безпеки для України, не було. Однак деякі держави вже готові їхати на такі перемовини, це – США, Велика Британія, Туреччина, Польща та інші.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни визначитись із гарантіями безпеки для України.

У Польщі вкотре доводять, що є одними з найбільших союзників української держави. На прохання Києва там погодилися виступити гарантом нашої безпеки, поряд з іншими країнами.

Будь-які реальні гарантії безпеки мають, або завдати агресору непоправної шкоди, або повну його ізоляцію від світу.

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