Лавров був шокований, коли дізнався, що це буде реальна війна, – Грозєв

Відповідну думку висловив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. За його словами, Путін не повідомляв своє оточення про намір повномасштабної війни проти України.

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Вторгнення Росії навіть не очікував глава російського МЗС Сергій Лавров. У своїй заяві Грозєв посилається на джерело, яке близько знайоме з донькою російського міністра закордонних справ.

Навіть Лавров вірив до кінця, що це буде щось на кшталт загроз війни, але реально – лише "ДНР" та "ЛНР". Він сам був шокований, коли дізнався, що це буде реальна війна,

– розповів розслідувач.

Грозєв висловив припущення, що на тлі війни публічні заяви провідних російських чиновників звучать непереконливо саме через те, що Путін не поставив їх до відома.

Як приклад він навів прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Журналіст вважає, що Пєсков не вірить у те, що каже.

"Тому таке обличчя у Пєскова. Дуже складно назвати це одухотвореним обличчям та сказати, що він вірить у те, що каже. Такого ми раніше не бачили. Але, на жаль, еліта дуже боїться", – вважає журналіст.

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Грозєв також заявив, що російська еліта наразі не готова виступити проти Путіна та скинути диктатора. Однак він розповів, що російські олігархи думають, як закінчити війну в Україні.

Нещодавно ми з колегами слухали запис один одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього (ймовірно хвороби – 24 канал), бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони як думають. І це так і є. Тобто вони активно та пасивно зараз обдумують, як закінчити це,

– резюмував Грозєв.

Вторгнення Росії в Україні: головне

Російські військові 24-го лютого вторглися в Україну, здійснивши обстріли по більшості регіонів нашої країни. Окупанти зіткнулися з потужним опором Збройних Сил України.

Станом на ранок 6-го травня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила майже 25 тисяч військових у війні проти України. На цьому тлі в Росії провалили приховану мобілізацію. Очікується, що Путін може оголосити про мобілізацію на 9 травня.

Також слід звернути увагу, що протягом останнього часу в Росії відбулася серія терактів. Це теж може бути приводом до оголошення загальної мобілізації.

Наприкінці березня війська агресора були вимушені відступати з Півночі через вдалі дії ЗСУ. Наразі ворог зосередив сили на Сході та Півдні.

Російські військові блокують Маріуполь, який знищили майже вщент. Також у цілях окупантів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Українські військові героїчно дають відсіч ворогу на всіх напрямках.

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