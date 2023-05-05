Это – техника, – в Воздушных силах рассказали о сбитые Bayraktar над Киевом

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали инцидент, когда Bayraktar потерял управление над Киевской областью. После этого его уничтожили.

Это произошло накануне – 4 мая. Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что визуально в небе людям могло казаться, что якобы над домом летит, а на самом деле – это за 5, может, и больше километров.

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Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что небо дает обманчивое представление о воздушных целях.

"Даже сбить "Шахид". Казалось – вот он летит рядом. По нему стреляют, а попасть никто не может. Это с первых дней так понимания не было", – объяснил Игнат.

Что известно о Bayraktar над Киевом

Спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что вечером 4 мая над Киевом летал украинский беспилотник.

Наш Bayraktar. Птичку жалко. Случилось, что мы, в конце концов, теряли их на фронте… Ну случается. Да, потеря управления. Это – техника. Ну что сделаешь. Не пускать же это все на самотек. Надо было его просто обезвредить, да и все,

– объяснил Юрий Игнат.

Спикер объяснил, что, по-видимому, других вариантов не оставалось. По его словам, будут разбираться, что произошло и что стало причиной.

По словам Юрия Игната, это очень важно. Мы ведь имеем на вооружении эти Bayraktar.

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Что известно о Bayraktar над Киевом

4 мая в Киеве и области воздушная тревога была объявлена ориентировочно в 19:42. Продолжилась она до 20:34.

Воздушные силы ВСУ объяснили, что ориентировочно в 20:00 наш беспилотник Bayraktar TB2 потерял управление во время планового полета.

Чтобы избежать нежелательных последствий, дрон сбили наши силы. Военные объяснили, что, конечно, жалко технике. Однако добавили, что такие случаи происходят.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины объяснили, что, вероятно, говорится о технической неисправности. Ее причины еще предстоит установить. К счастью, люди не пострадали.

Спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что вечером 4 мая именно из-за этого беспилотника объявили воздушную тревогу в Киеве.