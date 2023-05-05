Это – техника, – в Воздушных силах рассказали о сбитые Bayraktar над Киевом
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали инцидент, когда Bayraktar потерял управление над Киевской областью. После этого его уничтожили.
Это произошло накануне – 4 мая. Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что визуально в небе людям могло казаться, что якобы над домом летит, а на самом деле – это за 5, может, и больше километров.
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Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что небо дает обманчивое представление о воздушных целях.
"Даже сбить "Шахид". Казалось – вот он летит рядом. По нему стреляют, а попасть никто не может. Это с первых дней так понимания не было", – объяснил Игнат.
Что известно о Bayraktar над Киевом
Спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что вечером 4 мая над Киевом летал украинский беспилотник.
Наш Bayraktar. Птичку жалко. Случилось, что мы, в конце концов, теряли их на фронте… Ну случается. Да, потеря управления. Это – техника. Ну что сделаешь. Не пускать же это все на самотек. Надо было его просто обезвредить, да и все,
– объяснил Юрий Игнат.
Спикер объяснил, что, по-видимому, других вариантов не оставалось. По его словам, будут разбираться, что произошло и что стало причиной.
По словам Юрия Игната, это очень важно. Мы ведь имеем на вооружении эти Bayraktar.Обратите внимание! Спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что вечером 4 мая именно из-за этого беспилотника объявили воздушную тревогу в Киеве.
Что известно о Bayraktar над Киевом
- 4 мая в Киеве и области воздушная тревога была объявлена ориентировочно в 19:42. Продолжилась она до 20:34.
- Воздушные силы ВСУ объяснили, что ориентировочно в 20:00 наш беспилотник Bayraktar TB2 потерял управление во время планового полета.
- Чтобы избежать нежелательных последствий, дрон сбили наши силы. Военные объяснили, что, конечно, жалко технике. Однако добавили, что такие случаи происходят.
- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины объяснили, что, вероятно, говорится о технической неисправности. Ее причины еще предстоит установить. К счастью, люди не пострадали.