Это тяжелый психопат, – Шендерович назвал силы, которые бы могли остановить Путина

Путин угрожает не только Украине, но и всему миру. Однако часто называют немало факторов, которые могли бы остановить сумасшедшего российского диктатора.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский писатель-сатирик Виктор Шендерович. По его словам, действительно существуют разные варианты.

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Прежде всего говорится об:

украинской армии;

западном мире;

дворцовом перевороте;

болезни, которую ему приписывают.

Шендерович: Путин по-настоящему сошел с ума

Российский писатель прокомментировал 2 из 4 вариантов. Например, считает, что Запад давно бы вступил, если бы действительно не верил в перспективу применения ядерного оружия.

Путин, наверное, убедил Запад, что не симулирует, а по-настоящему сошел с ума. Он тяжелый психопат и отступать ему некуда,

– пояснил Шендерович.

По мнению писателя из России, дворцовый переворот же был бы наиболее благоприятным вариантом с учетом того, что никаких либеральных путей к смене российской власти просто не осталось.