И это только в одном маленьком селе: холодноярцы показали фото уничтоженной техники оккупантов

5 апреля 2022 , 03:47
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93-я ОМБр Холодный Яр

93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр показала разбитую российскую технику в одном из освобожденных сел на юге Харьковщины.

Холоднояровцы показали результаты своей работы. Они заметили, что обычно не публикуют много фотографий в своих сообщениях, но в этот раз решили показать масштабы потерь врага.

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И это только в одной деревне.

Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте,
– заявили воины.

Фото уничтоженной российской техники:

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Автор: Анастасія Кушпіт