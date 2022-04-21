Это угрожающе, но мы выдержим, – Зеленский о новой волне наступления российских войск
21 апреля 2022 , 12:08Читати новину українською
Зеленский заявил, что новое и мощное наступление на Донбассе является угрожающим. Но мы его выдержим.
В то же время, Украина понимает, что Россия еще полностью не применила все ресурсы. Об этом президент заявил 21 апреля в интервью французскому каналу BFM TV, сообщает 24 канал.
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Если то, что началось (новая волна войны на Донбассе – 24 канал) полномасштабно, то это – угрожающе для нас, но мы выдержим,
– отметил Зеленский.
Президент добавил, что Украине нечего бояться, если у нее будет оружие. В таких условиях она будет уверенно бороться до конца.
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