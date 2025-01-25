Это Украина хочет закончить войну, а Россия –нет, –Зеленский

Зеленский заявил, что исключать Украину из переговорного процесса нельзя. Он отметил, что именно Россия не желает переговоров.

Об этом он в частности сказал президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил президент Зеленский

Зеленский сказал, что исключить Украину из любого переговорного процесса о своем будущем нельзя. Он также отметил, что имел хорошие встречи с Дональдом Трампом.

Это Украина хочет закончить войну, а Россия – нет,

– заявил Зеленский

Глава государства также подчеркнул, что Украина с партнерами хочет выйти из войны в формате успеха.

Относительно возможного ограничения помощи от Соединенных Штатов, Зеленский сообщил, что пока не говорил об этом с американской стороной. Однако президент подчеркнул, что поставки военной помощи продолжаются.

В переговорном процессе Зеленский хотел бы видеть Украину, США, ЕС и Россию. Участие ЕС, по словам президента, важно для украинского евроинтеграционного будущего.