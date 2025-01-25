Про це він зокрема сказав президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив президент Зеленський

Зеленський сказав, що виключити Україну з будь-якого переговорного процесу про своє майбутнє не можна. Він також наголосив, що мав гарні зустрічі з Дональдом Трампом.

Це Україна хоче закінчити війну, а Росія – ні,

– заявив Зеленський

Глава держави також наголосив, що Україна з партнерами хоче вийти з війни в форматі успіху.

Щодо можливого обмеження допомоги від Сполучених Штатів, Зеленський повідомив, що поки не говорив про це з американською стороною. Однак президент підкреслив, що постачання військової допомоги триває.

У переговорному процесі Зеленський хотів би бачити Україну, США, ЄС та Росію. Участь ЄС, за словами президента, важливо для українського євроінтеграційного майбутнього.