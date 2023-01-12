Это уменьшит количество погибших, – Подоляк о ракетах повышенной дальности

Украина нуждается и просит у партнеров ракеты большой дальности, чтобы поражать склады оккупантов в глубине оккупированных территорий. Тогда это существенно снизит число погибших с нашей стороны.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что Украина просит только то, что легализовано, в частности это ракеты повышенной дальности.

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По его словам, это абсолютно юридически мотивированное использование и позволит существенно снизить количество погибших с нашей стороны.

Потому что мы разрушим складскую инфраструктуру. У них (оккупантов – 24 Канал) не будет снарядов. Это ключевой элемент этой войны. Тогда мы увеличим гуманистическую составляющую и снизим количество потерь. Это важно,

– объясняет Подоляк.

Он отметил, что для поставок любого вооружения ведется сложный переговорный процесс.

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Как быстро Украине предоставляют оружие

Подоляк подчеркнул, что выглядит все практически: "Мы вам даем", и это неделя-две-три.

Но, по его мнению, в сроках поставки оружия есть две составляющие:

первое – логистическая доставка,

второе – тренировка наших бойцов, которые должны этим пользоваться.

Нет смысла что-то завозить на 2 недели раньше, чем закончат обучение наши ребята. Синхронизация иногда дает определенные разногласия во времени. А так, логистика – это месяц. Сказали, и где-то через месяц будет на поле боя,

– заявил советник главы ОП.

По его мнению, столь быстрая поставка не касается сложных систем, типа Patriot. "Потому что это максимально современное технологическое оружие. Там нужно обучение. Его не было вообще. Наши военные не учились. И сегодня это нужно пройти", – добавил он.

К слову, Украина стремится получить от США ракеты ATACMS, а также боевые дроны Gray Eagle и Reaper. Однако в Вашингтоне пока отказываются предоставить Украине это оружие. Генерал Бен Ходжес считает, что США расценивают это как провокация и повод к дальнейшей эскалации. "Мол, их могут использовать для ударов по целям в глубине России. Но я не соглашаюсь с таким видением", – добавил он.