Это усложнит ситуацию в Европе, – ОПУ о призыве Госдумы признать боевиков

15 февраля 2022 , 14:16
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Источник:

Интерфакс-Украина

В Офисе Президента отреагировали на принятие Госдумой обращения о признании боевиков. Такое решение российского парламента является "эскалационным действием".

Подробности от Подоляка

Демократическое сообщество должно немедленно отреагировать на выход России из минских соглашений в пользу боевиков. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Показательно неуважение к немецкой стороне, как к участнице нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано, когда канцлер находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на этот эскалационный шаг, который лишь усугубляет ситуацию в Европе.
– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в случае, если Россия выйдет из минских соглашений, это окончательно докажет, что именно она ответственна за отсутствие прогресса в переговорах по прекращению войны на Донбассе.

Что известно о признании боевиков

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Автор: Софія Мінджоса