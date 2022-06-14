Это уже не комично, а жалко, – советник главы МВД о затягивании Германии с оружием

Министр обороны Германии в очередной раз пообещал, что "в скором времени" Украина получит от них оружие. Однако не уточнили, когда это произойдет.

Между Германией и Россией могут быть какие-то неформальные договоренности или ожидания. Такое мнение озвучил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Важно Зеленский объяснил, на какой мир с Россией согласится Украина и будет ли он продолжительным.

Он отметил, что это показывает несколько вещей, которые не могут быть случайностью.

Первая причина

Виктор Андрусив отметил, что немцы что-то постоянно объясняют, почему до сих пор нет поставки оружия: то надо производить и возникли трудности, то модернизируют.

Но как тогда объяснить отказ испанцам в передаче танков Украине? То есть, они просто не дали разрешения передать эти танки. Здесь уже не работает "Ой, скоро, мы что-то там не успеваем",

– отметил Андрусов.

Вторая причина

Советник министра внутренних дел добавил, что есть еще один очень важный фактор. По его словам, россияне сейчас сконцентрировались для мощнейшего удара на Донбассе. Однако они чего-то ждут. Если на самом деле в ситуации помощи нам с вооружением, они бы не должны ждать, а должны очень спешить. А все почему-то наоборот.

То есть, они ждут, чтобы у нас окончательно закончились боеприпасы. У них есть какая-то уверенность в том, что мы не получим того вооружения, которое на самом деле может причинить им серьезный вред,

– акцентировал Виктор Андрусов.

"Я начинаю подозревать, что у немцев есть уже много раз срывавшийся план. И будет сорван на этот раз. Немцы ждут такого этапа войны, в котором стороны будут готовы сесть за стол переговоров. Они, наверное, верят, что Путин, выйдя на границы Луганской и Донецкой областей, захочет сесть за переговоры. Я думаю, что это оттяжка это ему "подмахивание", чтобы он действительно так сделал", - пояснил Андрусов.

Он отметил, что так же они поступали, когда ожидали, что Украину захватят через 2 дня. И потом, когда ждали, что заберут Донбасс. Однако этот план постоянно срывается.

Виктор Андрусов об оружии от Германии для Украины: смотрите видео

Обещания Германии

Виктор Андрусив отметил, что ситуация была бы иной, если бы немцы нам этого оружия не обещали. Например, говорили "Нет, мы подумаем, может что-то дадим, может, нет". Однако они очень многое наобещали Украине и другим странам, которые как раз передают оружие.

Так советник министра внутренних дел напомнил, что греки готовы передать нам очень много вооружения. Однако есть условие, что немцы должны компенсировать всю эту технику. Также ПВО, которые немцы готовы поставить Украине где-то осенью. Однако это не факт и только одна система.

Поэтому на самом деле эта ситуация уже даже не комична, она становится жалкой. Если бы они этого не обещали, тогда еще как-то можно было бы понять. Но они это обещают и заявляют, что все вооружение будет. На самом же деле мы не получили от них до сих пор конкретно ничего. ", – подытожил Виктор Андрусов.