Між Німеччиною та Росією можуть бути якісь неформальні домовленості або очікування. Таку думку озвучив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

Важливо Зеленський пояснив, на який мир з Росією погодиться Україна й чи буде він тривалим

Він зазначив, що це демонструє кілька речей, які не можуть бути випадковістю.

Перша причина

Віктор Андрусів зазначив, що німці щось постійно пояснюють, чому досі немає поставки зброї: то треба виготовляти й виникли труднощі, то модернізують.

Але як тоді пояснити відмову іспанцям в передачі танків Україні? Тобто вони просто не дали дозволу передати ці танки. Тут вже не працює "Ой, скоро, ми щось там не встигаємо",

– зазначив Андрусів.

Друга причина

Радник міністра внутрішніх справ додав, що є ще один дуже важливий фактор. За його словами, росіяни зараз сконцентрувалися для дуже потужного удару на Донбасі. Проте вони чогось чекають. Коли насправді в ситуації допомоги нам з озброєнням, вони б не мали чекати, а мали б дуже спішити. А все чомусь навпаки.

Тобто вони чекають, щоб в нас остаточно закінчилися боєприпаси. В них є якась впевненість в тому, що ми не отримаємо того озброєння, яке насправді може завдати їм серйозної шкоди,

– акцентував Віктор Андрусів.

"Я починаю підозрювати, що у німців є план, який вже багато разів зривався. І буде зірваний цього разу. Німці чекають такого етапу війни, в якому сторони будуть готові сісти за стіл переговорів. Вони, напевно, вірять, що Путін, вийшовши на кордони Луганської та Донецької областей, захоче сісти за переговори. Я думаю, що оце відтягнення це таке йому "підмахування", щоб він дійсно так зробив", – пояснив Андрусів.

Він зазначив, що так само вони робили, коли очікували, що Україну захоплять за 2 дні. Й потім, коли очікували, що заберуть Донбас. Проте цей план постійно зривається.

Віктор Андрусів про зброю від Німеччини для України: дивіться відео

Обіцянки Німеччини

Віктор Андрусів зазначив, що ситуація була б інша, якби німці нам цієї зброї не обіцяли. Наприклад, казали "Ні, ми подумаємо, може щось дамо, може ні". Проте вони дуже багато наобіцяли Україні й іншим країнам, які якраз передають зброю.

Так радник міністра внутрішніх справ пригадав, що греки готові передати нам дуже багато озброєння. Проте є умова, що німці повинні їм компенсувати всю цю техніку. Також ППО, які німці готові поставити Україні десь восени. Проте це не факт й тільки одну систему.

"Тому насправді ця ситуація вже навіть не комічна, вона стає жалюгідна. Якби вони цього не обіцяли, тоді ще якось можна було б зрозуміти. Але вони це обіцяють й заявляють, що все озброєння буде. Насправді ж ми не отримали від них досі конкретно нічого", – підсумував Віктор Андрусів.