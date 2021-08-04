Об этом во время трансляции на 24 канале рассказал журналист и представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский. В то же время в опасности могут находиться даже украинцы.

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"В Украине все, кто чем-то не угодил Лукашенко и вообще белорусскому режиму, они потенциальные мишени для таких покушений и фактически никто не может чувствовать себя в безопасности. То есть это уже откровенный террор и всякие границы это уже перешло", – сказал журналист.

Казанский: В очередной раз всплывает фамилия Коротких

"Есть нехорошая история, но и умолчать о ней нельзя, что еще раз, по крайней мере среди тех, кто комментирует это событие, всплывает фамилия Сергея Коротких", – отметил Казанский.

Позывной "Боцман" – это белорусский доброволец, который воевал за полк "Азов". Однако у него неоднозначное прошлое в Беларуси, он там учился в школе КГБ и якобы ее не закончил. По словам Казанского, оппозиция Беларуси обвиняла Коротких в том, что он якобы работал на режим Александра Лукашенко, занимался убийствами или преследованиями.

В то же время представитель украинской делегации в ТКГ добавил, что нет убеждений о причастности Коротких, однако закономерность – в Украине было несколько резонансных убийств, к которым его фамилию привязывали.

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