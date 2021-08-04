Про це під час трансляції на 24 каналі розповів журналіст та представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Водночас у небезпеці можуть перебувати навіть українці.

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"В Україні всі, хто чимось не догодив Лукашенку та взагалі білоруському режиму, вони є потенційними мішенями для таких замахів і фактично ніхто не може почуватися в безпеці. Тобто це вже відвертий терор і будь-які межі це вже перейшло", – сказав журналіст.

Казанський: Вкотре спливає прізвище Коротких

"Є нехороша історія, але й промовчати про неї не можна, що вкотре, принаймні серед тих, хто коментує цю подію, спливає прізвище Сергія Коротких", – зазначив Казанський.

Позивний "Боцман" – це білоруський доброволець, який воював за полк "Азов". Проте нього є неоднозначне минуле в Білорусі, він там навчався у школі КДБ й нібито її не закінчив. За словами Казанського, опозиція Білорусі звинувачувала Коротких в тому, що він нібито працював на режим Олександра Лукашенка, займався вбивствами чи переслідуваннями.

Водночас представник української делегації у ТКГ додав, що нема переконань щодо причетності Коротких, проте є закономірність – в Україні було кілька резонансних вбивств, до яких його прізвище прив'язували.

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