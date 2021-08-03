На трагедію відреагував відомий український відеоблогер Денис Казанський.

Важливо Зниклого в Києві голову "Білоруського дому" Шишова знайшли повішеним

За його словами, після вбивства Віталія Шишова, усе остаточно стає зрозумілим і зі справою Шеремета. Варто нагадати, що білоруський журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. Під авто, яким він керував, була встановлена вибухівка.

Зверніть увагу! І Шишов, і Шеремет були противниками режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зауважимо, що кілька депутатів Європарламенту також переконані, що лідера "Білоруського дому" вбили за наказом диктатора Лукашенка.

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Шишова знайшли повішеним: усе, що відомо