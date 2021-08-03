На трагедию отреагировал известный украинский видеоблоггер Денис Казанский.

Важно Пропавшего в Киеве голову "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным

По его словам, после убийства Виталия Шишова, все окончательно становится понятным и с делом Шеремета. Стоит напомнить, что белорусский журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Под авто, которым он руководил, была установлена ​​взрывчатка.

Обратите внимание! И Шишов, и Шеремет были противниками режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Заметим, что несколько депутатов Европарламента также убеждены, что лидера "Белорусского дома" убили по приказу диктатора Лукашенко.

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