На трагедию отреагировал известный украинский видеоблоггер Денис Казанский.
Важно Пропавшего в Киеве голову "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным
По его словам, после убийства Виталия Шишова, все окончательно становится понятным и с делом Шеремета. Стоит напомнить, что белорусский журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Под авто, которым он руководил, была установлена взрывчатка.
Заметим, что несколько депутатов Европарламента также убеждены, что лидера "Белорусского дома" убили по приказу диктатора Лукашенко.
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Шишова нашли повешенным: все, что известно
- Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков. Его тело было недалеко от квартиры активиста.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Украинские правоохранители отметили, что будут проверять все версии трагедии, в том числе и возможность убийства, замаскированного под самоубийство.
- Кроме полицейских, за дело возьмутся журналисты-расследователи Bellingcat. Интересно, что один из журналистов Христо Грозев также убежден, что в случае с Шишовым идет не о самоубийстве.
- Соратники активиста рассказали, что за ним следили с тех пор, как человек приехал в Украину. Его друзья уверены, что это было не самоубийство.