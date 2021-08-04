Биография Сергея Коротких имеет много ярких пятен и противоречивых поворотов сюжета. Ученик белорусской школы КГБ. Скандальный российский неонацист, который принимал участие в столкновениях с белорусской оппозицией. Боец полка "Азов". Тот, кто стал последним гостем журналиста Павла Шеремета перед его убийством. Соучредитель организации, помогавшей оппозиционным белорусам, которые убежали от преследований режима Лукашенко.

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Как все это может быть связано между собой – читайте дальше.

Кто такой Сергей Коротких?

Один из первых иностранных бойцов, которые получили украинское гражданство за участие в войне на Донбассе. Воевал в составе батальона "Азов". Известен под псевдонимами "Боцман" и "Малюта".

В 2015-2017 годах, после получения гражданства, руководил отделом охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны при МВД Украины.

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После увольнения из МИД является активным участником политических общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины", связанных с экс-депутатом и экс-комбатом "Азова" Андреем Билецким.

Имеет довольно неоднозначную репутацию.

Что о нем известно?

Кротких, по его словам, родился в России в 1974 году. Впоследствии переехал с родителями в Беларусь. С 1992 до 1994 года служил в белорусской армии. После демобилизации поступил в школу КГБ, где проучился два года, прежде чем его выгнали.

В 1990-х присоединился к российской неонацистской организации Русское национальное единство (РНЕ). Сначала – к региональному центру в Беларуси. В составе этой организации, в том числе, участвовал в жестких столкновениях с белорусскими оппозиционерами в конце 90-х. При этом сам Коротких уверяет, что эти драки были "субкультурной разборкой", а тогдашняя РНЕ была субкультурой, которая деньги на деятельность зарабатывала охраной и "крышеванием".

В 2000-х, когда в России расцвела эпоха "управляемого национализма" – проект, который СМИ связывают с именем Владислава Суркова, – перебрался на работу туда. Был соучредителем и вдохновителем одной из самых богатых неонацистских организаций в России Национал-социалистического общества (НСО).

Израильский режиссер Влади Антоневич заявляет, что именно об этом периоде жизни Коротких снял свой документальный фильм "Кредит на убийство". Над этим фильмом он работал, погрузившись в ультраправое движение России под видом американского журналиста.

Смотрите также трейлер документального фильма "Кредит на убийство":

Фильм создан после публикации ролика "Казнь дага и таджика". Он документировал жестокое убийство жителя Дагестана Шамиля Адамонова и неопознанного таджика в 2007 году.

В своем фильме Антоневич предполагает, что убийство совершил именно Коротких. На месте преступления, по его словам, также присутствовали Марцинкевич (российский нацист по прозвищу "Тесак") и руководитель Национал-социалистического общества Дмитрий Румянцев.

Кто такой Максим Марцинкевич "Тесак"? Это известный российский неонацист, пропагандист национал-социалистической идеологии, которая была политической доктриной руководства Третьего Рейха. Марцинкевич был идейным вдохновителем международного движения "Реструкт", действовавшего на постсоветском пространстве. В рамках этого движения "Тесак" осуществлял до 10 проектов, среди которых был известный "Оккупай-педофиляй" (в рамках которого устраивали охоту на людей) и пропаганда неонацизма.

Автор фильма настаивает, что Коротких работает на спецслужбы, которые и отправили его в ультраправую группировку. Целью задания было заставить Румянцева к сотрудничеству путем шантажа участием в тяжком преступлении. Лидера неонацистов планировали использовать в предвыборной кампании "Единой России". Именно для достижения этой цели, как говорит Антоневич, Коротких и совершил это убийство по заданию российских спецслужб.

В 2010 году деятельность НСТ в России запретили, признав ее экстремистской организацией. Членов организации начали задерживать, однако основатели во внимание российских силовиков так и не попали.

Зато, как пишут авторы биографии Коротких с "Института национальной политики", им заинтересовались в феврале 2013 года. Тогда Коротких вместе с Марцинкевичем, который отсидел 3 года в российской колонии, подрались с антифашистами в Минске. Во время драки Коротких нанес несколько ножевых ранений одному из нападавших. Обоих задержали и отпустили через десять дней.

Сам он признает, что когда-то занимался не всегда законной деятельностью, однако все попытки связать его с правоохранительными органами отвергает. Говорит, что это – информационная кампания, проплаченная против него.

Как Коротких оказался в Украине?

Переехал весной 2014 года. Был разведчиком в составе батальона "Азов". В декабре 2014 года Президент Украины вручил ему паспорт гражданина Украины.

Я очень рад, что получил гражданство Украины. Я к этому шел восемь месяцев,

– сказал во время вручения Коротких.

После получения статуса гражданина Украины устроился на государственную службу. В 2015-2017 годах он руководил отделом охраны объектов стратегического значения при Департаменте Государственной службы охраны при МВД Украины. Как пишут СМИ, этому трудоустройству могли помочь его хорошие отношения с сыном Арсена Авакова.

Согласно декларации, за первый год работы Коротких купил себе в Киеве две квартиры, частный самолет Л-39 "Альбатрос" и располагал в целом около миллиона долларов.

В августе 2018 года был назначен вице-президентом по вопросам безопасности и развития Федерации боевого самбо Украины.

От украинских активистов не всегда получал положительные отзывы.

После увольнения из полиции начал заниматься политической деятельностью и связан с "Национальным корпусом". Постепенно стал одним из публичных лиц "Азовского движения". Принимал участие в акциях протеста и против пятого, и против шестого президентов Украины. После победы Владимира Зеленского Коротких часто выступает в российских СМИ. В частности, как пишет Заборона, он активно подхватил тезис российской пропаганды о "внешнем управлении страной", "соросят", и потерю Украиной независимости в случае вступления в НАТО.

При чем здесь Шеремет?

В годовщину убийства Павла Шеремета общественный активист, ветеран российско-украинской войны Сергей Филимонов, который в свое время был руководителем киевского центра "Гражданского Корпуса Азов", сообщил, что Коротких может быть причастен к этому преступлению.

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"Существует несколько журналистских расследований, которые указывают на причастность к этому убийству ближайшего окружения Арсена Авакова. Расследователи называют конкретные имена и фамилии. В частности Сергея Коротких, гражданина России, бывшего главу департамента охраны стратегических объектов в МВД. Боцман-Малюта-Коротких до сих пор не был допрошен несмотря на многочисленные признаки его причастности к этому и другим убийствам", – отметил Филимонов.

Речь идет, в частности, о расследовании журналистов Дариуси Богуцкого и Эдуарда Чекина. Они устанавливают, что белорусский милиционер Валерий Игнатович, осужденный за похищение в 2000 году напарника Шеремета Дмитрия Завадского, на самом деле был близким другом и родственником Коротких. Авторы утверждают, что Коротких убил Павла Шеремета из-за событий 16-летней давности, хотя никаких доказательств не приводят. При этом сам Коротких неоднократно признавал свое знакомство с Игнатовичем (который и привел его когда-то давно в мир праворадикальных организаций).

И о работах, которые публиковал донецкий журналист Артем Фурманюк, который посвятил немало времени сбору материалов на Коротких.

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Это – лишь два примера. Столько внимания к причастности Коротких к этому делу уделяется потому, что он и еще несколько бойцов "Азова" были последними гостями Павла Шеремета – они зашли к журналисту буквально за час до того, как под его авто установили взрывчатку. И, как пишут СМИ, есть свидетели того, что между ними произошел конфликт.

Вместе с тем, сам Коротких называет Павла Шеремета, для которого он стал одним из последних гостей, другом. Украинская полиция проверяла Коротких и других бойцов полка на причастность к преступлению. Однако, судя по всему, не нашла подтверждений причастности председателя полицейского отдела к убийству.

При чем тут Шишов?

Шишов познакомился со старым знакомым Коротких – Родионом Батулиным – на одной из акций под белорусским посольством в 2020 году. Тогда Александр Лукашенко фактически узурпировал власть в Беларуси и начал жестоко преследовать всех несогласных. Поэтому поводов для акций хватало.

Вместе с Батулиным Шишов создал Белорусский дом в Украине. Батулин – не просто единомышленник Коротких. Украинские СМИ назвали его охранником и соратником. В 2019 году их считали причастными к нападению на Порошенко, когда его допрашивало Государственное бюро расследований Украины.

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Через Батулина Шишов познакомился с Коротких. Бывший "азовец" активно поддерживал Белорусский дом.

Как пояснил сам Коротких, он оказывал помощь по оформлению документов беженцев или поисковиков убежища, поиску работы и разнообразной поддержке белорусов, которые бежали в Украину. По его словам, даже прописал Шишова у себя, чтобы облегчить для оппозиционера процедуру оформления документов.

Известно, что Шишов последнее время занимался верификацией белорусов, въезжающих на территорию Украины.

Как отмечают белорусские журналисты, появление одиозного Коротких в истории трагической гибели Шишова разнообразит контексты случившегося. Это, по их мнению, означает, что версию о самоубийстве стоит проверять одной из последних.

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