Байден пообещал предоставить Украине всю необходимую помощь для защиты от России

Джо Байден провел переговоры с Владимиром Зеленским. Он пообещал предоставить Украине необходимую помощь, чтобы защититься от российской агрессии.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он сообщил об итогах переговоров Зеленского и Байдена. Американский президент общался с украинским после разговора с Путиным.

Важно Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Байден заверил, что США помогут Украине

По словам Ермака, Вашингтон предоставит Киеву, и там уже начали это делать, всю необходимую для противостояния российской агрессии помощь. "Чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", – отметил глава ОП. Такие намерения, по его словам, американский президент подтвердил в разговоре с Зеленским 9 декабря.

Также в ОП уточнили, что украинский лидер во время переговоров с Байденом поднимал вопрос "Северного потока-2". Политики обсудили и предупреждения, которые Украина ранее от коллег – США, Великобритании и других. Речь идет не только об угрозе вторжения и эскалации у наших границ, но и о вопросах внутренней дестабилизации.

В США пригрозили Путину санкциями

В ближайшее время Украина получит последнюю партию военной помощи, запланированной на 2021 год. Об этом накануне сообщили в Пентагоне

Ранее американский лидер пригрозил главе Кремля жесткими санкциями в случае нового вторжения в Украину. "Четко разъяснил, если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми Путин никогда не сталкивался", – уточнил Байден. По информации СМИ, ограничения вряд ли будут касаться энергетического сектора. Все потому, что они могут иметь влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.