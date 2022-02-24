Это военная пропаганда, – Арестович призвал не верить фейкам России и проверять информацию

На фоне вторжения России в Украину российские СМИ распространяют большое количество фейков. Вся информация, которую они сейчас обнародуют, военная пропаганда.

Об этом заявил экс-спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на брифинге, сообщает 24 канал. Украинцам следует не вестись на манипуляции российских СМИ и не верить их лжи.

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"Будут сообщения ежесекундно нарастать. Там будут отмечать, что в Киеве отравили воду, взорвались химические вещества, президент сбежал, армия сдалась и так далее. Все, что сейчас выдают российские СМИ – это военная пропаганда, информационно-психологическая операция против нас", – подчеркнул. Арестович.

По его словам, российские СМИ не рекомендуется использовать даже как альтернативный источник информации. Западные издания также часто перепечатывают их информацию, поэтому ее нужно проверять.

Пользуйтесь официальными источниками, потому что сейчас информационная составляющая является важнейшей при ведении боевых действий,

– добавил Арестович.

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