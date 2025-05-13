Сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Как представляет встречу с Путиным и не будет ли 30-дневная тишина "подарком" России: новые заявления Зеленского

Как Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры в Турции

Зеленский рассказал, что сейчас украинская команда активно готовится к визиту в Турцию.

"Сегодня позицию Украины мы очень подробно представили всем нашим партнерам. Я хочу поблагодарить за поддержку. Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня – длительное и безусловное", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что не менее важным является сигнал о том, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне.

Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним,

– подчеркнул Зеленский.