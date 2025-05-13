Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував нові російські удари по Україні

Своє звернення український лідер розпочав з того, що наразі у Харкові триває робота з ліквідації наслідків атаки російського БпЛА.

Це був черговий російський удар по енергетичному об’єкту – абсолютно цивільному об’єкту. Росія – у своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами та штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, – це саме Росія. Увесь світ це розуміє абсолютно. Тиск потрібен. Тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ іще може зачекати,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності "достойного та справедливого" закінчення війни.

Як Зеленський прокоментував майбутні переговори у Туреччині

Президент у зверненні вказав на те, що Росія багато говорить про прямі переговори, однак коли доходить до справи – "вони ховаються".

Зеленський розповів, що наразі українська команда активно готується до візиту у Туреччину.

"Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне", – заявив український лідер.

Він додав, що не менш важливим є сигнал про те, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні.

Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним,

– наголосив Зеленський.