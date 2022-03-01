"Это все не надолго": еще одна переписка оккупанта, который думал, что война скоро закончится
Источник:фейсбук Евгения Жукова
Российские оккупанты, как и убеждал их вождь, думали за считанные дни справиться с украинцами. Но не знали, на кого наткнулись.
Так, в сети опубликовали очередную переписку российского военного. Он был свято убежден, что наша страна сдастся очень скоро.
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Это все не надолго, думал оккупант
На фото смартфона можно увидеть, что вражеский солдат переписывался со своей сестрой. Еще 14 февраля в обед они обсуждали его переброску на территорию Украины. Это, к слову, очередное доказательство того, что многие оккупанты знали, куда и для чего они едут.
Вашему вниманию часть переписки оккупанта с сестрой:
- Юра, привет! Как у тебя дела? Про хохлов ничего не знаешь? Говорят 16 война будет.
- Привет, Катя. Есть слухи. Мы с 15 на 16 выезжаем туда, будем заходить.
- Пипец. Нам то что делать вообще, готовиться?
- Вам ничего, жить как жили. Это все не надолго, быстро угомонятся. Всем привет!
Переписка оккупанта с сестрой / Фото из фейсбука Евгения Жукова
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