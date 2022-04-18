Это всегда важно, а сейчас – очень, – Зеленский о первых победах на "Играх непокоренных"
В первый день "Игорь непокоренных" украинская команда получила 3 награды. Президент Владимир Зеленский отметил достижения наших представителей.
В первый день соревнований трое украинцев получили награды на соревнованиях. Владимир Зеленский поблагодарил их во время ночного обращения, сообщает 24 канал.
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Эти победы – важны
Родион Ситдиков получил золотую медаль за толкание ядра, а Артем Лукашук и Иван Герецун получили серебряные и бронзовые награды в прыжках в длину. Зеленский поблагодарил их за достижения и подчеркнул, что они важны в это сложное время.
Спасибо вам, ребята, от всех нас, от всех украинцев! Это всегда важно, а сейчас – очень. Чтобы славили наш флаг, чтобы раздавался украинский гимн и чтобы чтили наших героев,
– подчеркнул Зеленский.
Ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео