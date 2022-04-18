У перший день змагань троє українців здобули нагороди на змаганнях. Володимир Зеленський подякував їм під час нічного звернення, повідомляє 24 канал.

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Ці перемоги – важливі

Родіон Сітдіков отримав золоту медаль за штовхання ядра, а Артем Лукашук та Іван Герецун здобули срібну та бронзові нагороди у стрибках в довжину. Зеленський подякував їм за здобутки та наголосив, що вони важливі в цей складний час.

Дякую вам, хлопці, від усіх нас, від усіх українців! Це завжди важливо, а зараз – надзвичайно. Щоб славили наш прапор, щоб лунав український гімн і щоб шанували наших героїв,

– наголосив Зеленський.

Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео