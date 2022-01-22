Это выдумка, – Белый дом отрицает, что Шольц отклонил приглашение Байдена

В Белом доме опровергли информацию о том, что Олаф Шольц отказался встретиться с Джо Байденом. Ранее такую информацию распространило немецкое издание Spiegel.

Шольц планирует посетить Штаты в феврале

Президент США якобы в последний момент пригласил канцлера Германии в Вашингтон, а тот отказался. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон опровергла эту информацию.

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Это сообщение является ложным. Этого не происходило – это полностью выдумано,

– подчеркнула Уотсон.

По данным немецкого издания, Байден приглашал Шольфа, чтобы обсудить угрозу нападения России на Украину. В то же время Уотсон отметила, что канцлер должна посетить Белый дом в следующем месяце: "Немецкая сторона предложила даты, и мы отвечаем на них. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать канцлера в США в феврале".

Что этому предшествовало

Spiegel писало, что Шольц отказал Байдену из-за якобы озабоченности и ситуации с коронавирусом. Канцлер в это время должен отправиться в Мадрид.

Шольц может встретиться с Макроном

Первый разговор Шольца и Байдена состоялся в декабре 2021 года. Тогда лидеры отметили, что их государства связывают тесные отношения. Они также заявили о готовности совместно работать и по всему спектру мировых проблем.

По данным СМИ, 25 января канцлер Германии планирует встретиться с французским президентом Эммануэлем Макроном. Политики должны обсудить агрессию России в отношении Украины, вопросы климата и председательства Германии в G7.

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