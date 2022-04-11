Это злость, что тебя хотят просто уничтожить, – Зеленский о выражении лица в Буче

Президент Владимир Зеленский описал свои эмоции, когда посещал Бучу, где российские военные пытали и жестоко убивали украинцев. Он заявил, что чувствовал злость.

Зеленский: Это злость на то, что мы не знаем, с кем мы живем

Своими эмоциями после посещения Бучи глава государства поделился в интервью американскому телеканалу CBS. Зеленский сказал, что чувствовал злость из-за того, что "мы не знаем, с кем мы живем".

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Президент рассказал, что в такие моменты отдаешь себе отчет, что не до конца понимаешь мир. В частности, Зеленский не понимает, как существуют люди, которые могут отдавать такие зверские приказы, как россияне во время оккупации Бучи.

Это злость! Это злость на то, что мы не знаем, с кем мы живем. Мы не знаем, кто вокруг нас. Ты понимаешь, что не до конца понимаешь этот мир… Что на этой планете есть люди, отдающие такие приказы. А есть люди, которые это выполняют. Что они вокруг нас,

– заявил он.

Зеленский заметил, что, учитывая множество убитых мирных в Буче – "таких людей очень много".

По его словам, в такие моменты чувствуешь злость на Бога и людей. Также президент не понимает причину ненависти россиян к украинцам.

"За что? Неужели так возможно? Что такое человек или народ должны сделать, что тебя хотят просто уничтожить?", – резюмировал он.

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