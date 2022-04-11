Зеленський: Це злість на те, що ми не знаємо, з ким ми живемо

Своїми емоціями після відвідин Бучі глава держави поділився в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Зеленський сказав, що відчував злість через те, що "ми не знаємо, з ким ми живемо".

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Президент розповів, що в такі моменти усвідомлюєш, що не до кінця розумієш світ. Зокрема, Зеленський не розуміє, як існують люди, які можуть віддавати такі звірські накази, які були віддані росіянами під час окупації Бучі.

Це злість! Це злість на те, що ми не знаємо, з ким ми живемо. Ми не знаємо, хто навколо нас. Ти розумієш, що не до кінця розумієш цей світ… Що на цій планеті є люди, які віддають такі накази. А є люди, які це виконують... Що вони навколо нас,

– заявив він.

Зеленський зауважив, що, зважаючи на багато вбитих мирних в Бучі – "таких людей дуже багато".

За його словами, у такі моменти відчуваєш злість на Бога та людей. Також президент не розуміє причини ненависті росіян до українців.

"За що? Невже так можливо? Що таке людина або народ повинні зробити, що тебе хочуть просто знищити?", – резюмував він.

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