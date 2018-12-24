"Это - репрессии": в МИД прокомментировали осуждения украинцев по делу "Хизб ут-Тахрир"

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда России об осуждении граждан Украины по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир".

Так в МИД прокомментировали осуждения крымчан Энвера Мамутова к 17 годам, Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам лишения свободы за откровенно сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.

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Соответствующий текст заявления обнародован на сайте министерства.

Это решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется русской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа",

– отметили в МИД.

Также в сообщении отмечается, что это "неприемлемую практику" международное сообщество отдельно осудило в одобренном 22 декабря резолюции ГА ООН "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

"Украина не будет молча наблюдать за этой практикой РФ, и в дальнейшем будет использовать все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения своих сограждан. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения незаконно удерживаемых граждан Украині", – подчеркнули в МИД.

Вместе с тем, украинский консул Тарас Малышевский назвал незаконным вынесение российским судом приговора фигурантам Бахчисарайского дела.

"Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они (осужденные – "24") были освобождены и вернулись домой", – сказал консул, слова которого приводит издание Крим.Реалии.

К слову, 21 декабря осужденные выступили в суде с последним словом. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Она осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

О каком деле идет речь?12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.