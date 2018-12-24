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      "Це – репресії": У МЗС прокоментували засудження українців у справі "Хізб ут-Тахрір"

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      Громадяни України, засуджені у так званій справі "Хізб ут-Тахрір"
      Громадяни України, засуджені у так званій справі "Хізб ут-Тахрір" / Громадське телебачення

      Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Росії про засудження громадян України у так званій справі "Хізб ут-Тахрір".

      Так у МЗС прокоментували засудження кримців Енвера Мамутова до 17 років, Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова – до 9 років позбавлення волі за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності.

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      Відповідний текст заяви оприлюднений на сайті міністерства.

      Це рішення вкотре підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу",
      – наголосили в МЗС.

      Також у повідомленні наголошується, що цю "неприйнятну практику" міжнародне співтовариство окремо засудило у схваленій 22 грудня резолюції ГА ООН "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

      "Україна не буде мовчки спостерігати за цією практикою РФ, і надалі використовуватиме всі можливі політико-дипломатичні важелі для звільнення своїх співгромадян. Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму та звільнення незаконно утримуваних громадян України", – підкреслили у МЗС.

      Разом з тим, країнський консул Тарас Малишевський назвав незаконним винесення російським судом вироку фігурантам Бахчисарайського справи.

      " Ми впевнені, що всі причетні до цього рішення будуть покарані. Україна не залишить без відповіді подібні дії. Ми будемо працювати над тим, щоб вони (засуджені, - "24") були звільнені і повернулися додому", - сказав консул, слова якого наводить видання Крим.Реалії.

      До слова, 21 грудня засуджені виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на "політично-вмотивований характер" кримінальної справи.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Вона засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

      Про яку справу йдеться?12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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