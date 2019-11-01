Это бессмысленно, – журналист о скандальных выступлениях депутатов на российском ТВ

Российские пропагандистские программы приглашают украинских депутатов в свои эфиры, чтобы притвориться, что якобы в России есть демократия и свобода слова.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Лесной, который ранее проживал в России. По его словам, кроме этого, их также приглашают, чтобы на российском телевидении обсуждалась только Украина, а не проблемы, которые беспокоят россиян.

К слову: Шевченко – "полезный идиот", – Минаков о выступлении депутата на российском канале

"Есть люди, которые считают себя политологами и их так представляют, и они ездят на российские телеканалы. К примеру, господин Карасев, не хочу обвинять, но ходят слухи, что он принадлежит к политическому кругу и продвигает мысли "Оппозиционной платформы – За жизнь", то есть господина Медведчука. А есть те, кто хочет как-то захватить российский рынок", – сказал журналист.

Я думаю, что это попытка играть на два фронта, на две плоскости, на две площадки. То есть – "и вашим, и нашим". Есть те, кто говорит, что пробуют донести до россиян какую-то мысль, используя именно прямой эфир. Но я считаю, что это бессмысленно,

– объяснил Лесной.

Он добавил: "Относительно участия "слуг народа" в этом, то они хотят показать, что они и так могут, а может "прокатит"... А есть также люди с украинским гражданством, которые ездят туда именно за деньги. Есть даже расценки, и они даже по морде получают, но это все в договорах прописано".

Кто из украинских депутатов выступал на российском телевидении?

В октябре разгорелся скандал из-за участия депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Там он, в частности, говорил об украинской армии, формуле Штайнмайера, а также заявил, что "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества". Кроме этого, он вступил в словесную перепалку с так называемым главой боевиков Денисом Пушилиным.

Однако, Шевченко не единственный, кто за годы войны появлялся на российских каналах. С начала войны там были экс-регтоналы и различные эксперты – Вячеслав Ковтун, Вадим Карасев, Олеся Яхно, Вадим Трюхан и другие.