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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Это бессмысленно, – журналист о скандальных выступлениях депутатов на российском ТВ

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      Российские пропагандистские программы приглашают украинских депутатов в свои эфиры, чтобы притвориться, что якобы в России есть демократия и свобода слова.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Евгений Лесной, который ранее проживал в России. По его словам, кроме этого, их также приглашают, чтобы на российском телевидении обсуждалась только Украина, а не проблемы, которые беспокоят россиян.

      К слову: Шевченко – "полезный идиот", – Минаков о выступлении депутата на российском канале

      "Есть люди, которые считают себя политологами и их так представляют, и они ездят на российские телеканалы. К примеру, господин Карасев, не хочу обвинять, но ходят слухи, что он принадлежит к политическому кругу и продвигает мысли "Оппозиционной платформы – За жизнь", то есть господина Медведчука. А есть те, кто хочет как-то захватить российский рынок", – сказал журналист.

      Я думаю, что это попытка играть на два фронта, на две плоскости, на две площадки. То есть – "и вашим, и нашим". Есть те, кто говорит, что пробуют донести до россиян какую-то мысль, используя именно прямой эфир. Но я считаю, что это бессмысленно,
      – объяснил Лесной.

      Он добавил: "Относительно участия "слуг народа" в этом, то они хотят показать, что они и так могут, а может "прокатит"... А есть также люди с украинским гражданством, которые ездят туда именно за деньги. Есть даже расценки, и они даже по морде получают, но это все в договорах прописано".

      Кто из украинских депутатов выступал на российском телевидении?

      В октябре разгорелся скандал из-за участия депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Там он, в частности, говорил об украинской армии, формуле Штайнмайера, а также заявил, что "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества". Кроме этого, он вступил в словесную перепалку с так называемым главой боевиков Денисом Пушилиным.

      Однако, Шевченко не единственный, кто за годы войны появлялся на российских каналах. С начала войны там были экс-регтоналы и различные эксперты – Вячеслав Ковтун, Вадим Карасев, Олеся Яхно, Вадим Трюхан и другие.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Российская пропаганда Журналисты Слуга народа СМИ Украина – Россия
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