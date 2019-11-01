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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Це безглуздо, – журналіст про скандальні виступи депутатів на російському ТБ

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      Російські пропагандистські програми запрошують українських депутатів в свої ефіри, аби удати, що нібито в Росії є демократія і свобода слова.

      Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Євген Лєсной, який раніше проживав у Росії. За його словами, окрім цього, їх також запрошують, аби на російському телебаченні обговорювалась лише Україна, а не проблеми, які турбують росіян. 

      До слова: Шевченко – "корисний ідіот", – Мінаков про виступ депутата на російському каналі

      "Є люди, які вважають себе політологами і їх так представляють, і вони їздять на російські телеканали. До прикладу, пан Карасьов, не хочу звинувачувати, але ходять чутки, що він належить до політичного кола і просовує думки "Опозиційної платформи – За життя", тобто пана Медведчука. А є ті, хто хоче якось захопити російський ринок", – сказав журналіст.

      Я думаю, що це спроба грати на два фронти, на дві площини, на два майданчики. Тобто – "і вашим, і нашим". Є ті, хто каже, що пробують донести до росіян якусь думку, використовуючи саме прямий ефір. Але, я вважаю, що це безглуздо,
      – пояснив Лєсной.

      Він додав: "Щодо участі "слуг народу" в цьому, то вони хочуть показати, що вони і так можуть, а може "прокатить"... А є також люди з українським громадянством, які їздять туди саме за гроші. Є навіть розцінки, і вони навіть по пиці отримують, але це все в договорах прописано".

      Хто з українських депутатів виступав на російському телебаченні?

      У жовтні розгорівся скандал через участь депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі"Там він, зокрема, говорив про українську армію, формулу Штайнмаєра, а також заявив, що "мовне питання, яке було піднято ультранаціоналістами, призвело до розколу суспільства". Окрім цього, він вступив у словесну перепалку з так званим главою бойовиків Денисом Пушиліним.

      Однак, Шевченко не єдиний, хто за роки війни з'являвся на російських каналах. З початку війни там були ексрегіонали та різні експерти – В'ячеслав Ковтун, Вадим Карасьов, Олеся Яхно, Вадим Трюхан та інші.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ЗМІ Слуга народу Журналісти Російська пропаганда
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