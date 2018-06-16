"Это больше всего беспокоит": накануне Зайцево впервые услышало тишину

Пророссийские наемники перебрасывают свои ударные группы вдоль линии фронта. Больше месяца шли ожесточенные бои почти каждый день, впрочем накануне Зайцево впервые услышало тишину.

Недавно в этот дом со стороны боевиков прилетел кумулятивный заряд РПГ. Повезло, что владельцы уже давно уехали.

Дом, в который попал снаряд

"Возможно, это было сделано для того, чтобы огонь зажег наши позиции. Возможно, они думали, что мы здесь проживаем", – прокомментировал военнослужащий 24 бригады им. Короля Данила ВСУ Сергей.

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Именно благодаря этим людям враг раз тщетно пытается продвинуться вперед. Уже не первый месяц они без преувеличения ходят под пулями.

"70 метров до них, то я думаю что опасность влияет на свое", – добавил военнослужащий 24 бригады им. Короля Данила ВСУ Валентин.

Александр говорит, что им очень повезло, что теперь хоть можно спокойно поговорить. Ведь еще утром 15 июня над головами ребят свистели пули и снаряды. Вражеские снайперы здесь пополнили арсенал – работают противотанковыми ружьями Дегтярева. Калибр 14,5 мм поражает на расстоянии до трех километров и способен прошить укрепления толщиной в 4 мешка.

Заряд в два раза больше чем эта пуля, и пуля сама большая,

– заверил военнослужащий 24 бригады им. Короля Данила ВСУ Александр.

На днях на этой позиции ранили бойца. Больше месяца здесь шли ожесточенные бои почти каждый день. Впрочем накануне ночью Зайцево впервые услышало тишину. Мы успели дойти до укреплений еще засветло. Ранее, даже в такое время здесь уже начинались бои. Но сейчас тишина. Впрочем, именно она больше всего беспокоит. Несколько раз враг в открытую перемещал технику и постреливал одиночными в сторону позиций украинских защитников. Ждать ответа не пришлось.

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И хотя на этом участке было тихо, утром из сообщений штаба выяснилось, что враг направил силы на соседние направления. В последнее время боевики атакуют точечно. Впрочем наши воины всегда готовы объяснить очередной волны оккупантов почему им надо убираться с территории Украины.