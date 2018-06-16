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"Це найбільше непокоїть": напередодні Зайцеве вперше почуло тишу

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Проросійські найманці перекидають свої ударні групи вздовж лінії фронту. Понад місяць точилися запеклі бої майже кожного дня, утім напередодні Зайцеве вперше почуло тишу.

Нещодавно в цей будинок з боку бойовиків прилетів кумулятивний заряд РПГ. Пощастило, що власники вже давно виїхали.

війна на донбасі
Будинок, в який потрапив снаряд

"Можливо, то було зроблено для того, щоби вогонь засвітив наші позиції. Можливо, вони думали, що ми тут проживаємо", – прокоментував військовослужбовець 24 бригади ім. Короля Данила ЗСУ Сергій.

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Саме завдяки цим людям ворог вкотре марно намагається просунутись уперед. Вже не перший місяць вони без перебільшення ходять під кулями.

"70 метрів до них, то я думаю шо небезпека впливає на своє", – додав військовослужбовець 24 бригади ім. Короля Данила ЗСУ Валентин.

Олександр каже, щоїм дуже пощастило, що тепер хоч можна спокійно поговорити. Адже ще зранку 15 червня над головами хлопців свистіли кулі та снаряди. Ворожі снайпери тут поповнили арсенал – працюють протитанковими рушницями Дєгтярьова. Калібр 14,5 мм вражає на відстані до трьох кілометрів та здатний прошити укріплення товщиною у 4 мішки.

Заряд в два раза більший від цієї кулі, і куля сама більша,
– запевнив військовослужбовець 24 бригади ім. Короля Данила ЗСУ Олександр.

Днями на цій позиції поранили бійця. Понад місяць тут точилися запеклі бої майже кожного дня. Утім напередодні вночі Зайцеве вперше почуло тишу. Ми встигли дійти до укріплень ще засвітла. Раніше, навіть у таку пору тут вже починалися бої. Та зараз тиша. Утім, саме вона найбільше непокоїть. Кілька разів ворог у відкриту переміщав техніку та пострілював одиночними у бік позицій українських захисників. Чекати відповіді не довелося.

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І хоч на цій ділянці було тихо, зранку з повідомлень штабу з'ясувалося, що ворог направив сили на сусідніх напрямках. Останнім часом бойовики атакують точково. Утім наші воїни завжди готові пояснити черговій хвилі окупантів чому їм треба забиратися з території України. 

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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