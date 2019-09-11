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      Это будет рабство, – Гузь о процедуре отзыва депутата партией

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      Депутат Игорь Гузь
      Депутат Игорь Гузь / lyuboml.rayon.in.ua

      Самым большим ударом по парламентаризму в Украине может быть инициированное решение об императивном мандате. Это означает, что руководство партии сможет отозвать своего депутата за что-то.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный избранник от депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь.

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      Отметим, что сразу после инаугурации президента Зеленского велись дискуссии о предложенной правке от фракций – уточнение норм об императивном мандате.

      Что такое императивный мандат?Это перечень условий, при нарушении которых народного депутата могут отозвать и он перестанет быть депутатом. В наших широтах императивный мандат – явление которое очень способствует распространению партийных диктатур. Потому что поводом для отзыва мандата у депутата может стать нежелание голосовать так, как говорит партия.

      И от этой идеи все же отказались. Ведь Конституция говорит, что в Украине действует принцип свободного депутатского мандата, согласно которому народный депутат Украины берет на себя обязательства выполнять свои обязанности в интересах всех украинцев и представлять весь украинский народ. Следовательно, голосование депутата против линии партии/фракции не противоречит Конституции.

      "Не надо кнопкодавить, выходить из фракции, присутствовать или прогуливать. То есть, ты мне не нравишься по разным причинам, что-то не так сказал или не так глянул, и мы тебя лишаем мандата", – таков принцип императивного мандата пояснил Гузь.

      Это будет рабство, которое заставит держать в страхе любого депутата любой фракции. Не только "Слуги народа",
      – подчеркнул он.

      Гузь убежден, что такое решение может стать катастрофой для Верховной Рады. А не, например, неприкосновенность. Политик также отметил, что уже сейчас есть немало депутатов от разных фракций, которые действуют на собственное усмотрение.

      "Это не означает, что они не прислушиваются к партийной линии, однако в отдельных вопросах они воздерживаются и высказывают свое мнение. Это нормальный процесс. Люди должны иметь свою позицию. Она важна, если обоснована", – считает нардеп.

      Як розсадять депутатів за фракціями у новій Раді
      Как рассадят депутатов по фракциям в новой Раде / Инфографика 24 канала

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      Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Конституция Гузь Игорь Владимирович
      Источник: 24 канал
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