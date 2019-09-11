Це буде рабство, – Гузь про процедуру відкликання депутата партією

Найбільшим ударом по парламентаризму в Україні може бути ініційоване рішення про імперативний мандат. Це означає, що керівництво партії зможе відкликати свого депутата за будь-що.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний обранець від депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь.

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Зазначимо, що одразу після інавгурації президента Зеленського велися дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – уточнення норм про імперативний мандат.

Що таке імперативний мандат?Це перелік умов, при порушенні яких народного депутата можуть відкликати і він перестане бути депутатом. У наших широтах імперативний мандат – явище яке дуже сприяє поширенню партійних диктатур. Тому що приводом для відкликання мандату у депутата може стати небажання голосувати так, як каже партія.

Та від цієї ідеї все ж таки відмовились. Адже Конституція каже, що в Україні діє принцип вільного депутатського мандата, згідно з яким народний депутат України бере на себе зобов'язання виконувати свої обов'язки в інтересах усіх українців та представляти весь український народ. Відтак, голосування депутата проти лінії партії/фракції не суперечать Конституції.

"Не треба кнопкодавити, виходити з фракції, бути присутнім чи прогулювати. Тобто, ти мені не подобаєшся з різних причин, щось не так сказав чи не так глянув, і ми тебе позбавляємо мандату", – так принцип імперативного мандату пояснив Гузь.

Це буде рабство, яке заставить тримати в страху будь-якого депутата будь-якої фракції. Не тільки "Слуги народу",

– наголосив він.

Гузь переконаний що таке рішення може стати катастрофою для Верховної Ради. А не, наприклад, недоторканність. Політик також зауважив, що вже зараз є чимало депутатів від різних фракцій, які діють на власний розсуд.

"Це не означає, що вони не дослухаються до партійної лінії, проте в окремих питаннях вони утримуються та висловлюють свою думку. Це нормальний процес. Люди мають мати свою позицію. Вона є важлива, якщо обґрунтована", – вважає нардеп.