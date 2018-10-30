"Это был не обмен":Денисова прокомментировала возвращение задержанных Россией украинских моряков

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова прокомментировала возвращение в Украину моряков с задержанных Россией в Черном море судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05". Так, правозащитница подчеркнула, что ни о каком обмеен с россиянами речи не идет: мужчин освободили из российского плена благодаря кропотливому труду.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: Украинского моряка удалось освободить из плена пиратов в Нигерии

Ранее 24 канал сообщал о том, что в России заявили, что обменяли семерых украинских моряков на семерых россиян с судна "Норд".

Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал,

– отметила омбудсвумен.

Она также добавила, что с мая вместе с коллегами работала над возвращением моряков.

"С мая мы неустанно работали над возвращением моряков. У них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев домой. В середине октября я в очередной раз обосновала законные требования вернуть в Украину незаконно удерживаемых рыбаков и обратилась к Федеральной службе безопасности", – добавила Денисова.

Уполномоченная ВР по правам человека уточнила, что речь идет о 3 членах экипажа судна "ЯМК-0041"Сергее Калиниченко, Олега Блоке и Руслане Скрипнике и 4 членах экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко.

Все они, по словам омбудсвумен, уже на территории Украины и возвращаются домой.

Напомним, украинские пограничники задержали сейнер "Норд" 25 марта 2018 года под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбудили ряд дел.

В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.

А вот российские пограничники 4 мая в акватории Черного моря на западе от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставили на оккупированный полуостров.