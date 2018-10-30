20:06
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Це був не обмін": Денісова прокоментувала повернення затриманих Росією українських моряків

      181 Читать новость на русском
      Денісова прокоментувала повернення в Україну затриманих моряків
      Денісова прокоментувала повернення в Україну затриманих моряків / фото з відкритих джерел

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова прокоментувала повернення в Україну моряків із затриманих Росією в Чорному морі суден "ЯМК-0041" та "ЯОД 21-05". Так, правозахисниця наголосила, що про жоден обмін із росіянами не йдеться: чоловіків визволили із російського полону завдяки клопіткій праці.

      Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Українського моряка вдалось звільнити з полону піратів у Нігерії

      Раніше 24 канан аовідомляв про те, що у Росії заявили, що обміняли сімох українських моряків на сімох росіян із судна "Норд".

      Хочу наголосити: це був не обмін. Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував,
      – наголосила омбудсвумен.

      Вона також додала, що від травня разом із колегами працювала над поверненням моряків.

      "Від травня ми невпинно працювали над поверненням моряків. У них відібрали паспорти, що унеможливлювало повернення українців додому. У середині жовтня я вчергове обґрунтувала законні вимоги повернути в Україну незаконно утримуваних рибалок та звернулася до Федеральної служби безпеки", – додала Денісова.

      Уповноважена ВР з прав людини уточнила, що йдеться про про 3 членів екіпажу судна "ЯМК-0041"Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та 4 членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка. 

      Всі вони, за словами омбудсвумен, вже на території України та повертаються додому.

      Нагадаємо, українські прикордонники затримали сейнер "Норд" 25 березня 2018 року під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушили низку справ.

      На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.

      А от російські прикордонники 4 травня в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставили на окупований півострів.

      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Водний транспорт Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Питання виступів бразильця "Шахтаря" за збірну України вирішиться цього тижня
       27 лютого 2017 , 09:20
      Шахтар – Динамо: стали відомі стартові склади команд
       17 травня 2017 , 20:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук