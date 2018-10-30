"Це був не обмін": Денісова прокоментувала повернення затриманих Росією українських моряків

Українська омбудсвумен Людмила Денісова прокоментувала повернення в Україну моряків із затриманих Росією в Чорному морі суден "ЯМК-0041" та "ЯОД 21-05". Так, правозахисниця наголосила, що про жоден обмін із росіянами не йдеться: чоловіків визволили із російського полону завдяки клопіткій праці.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше 24 канан аовідомляв про те, що у Росії заявили, що обміняли сімох українських моряків на сімох росіян із судна "Норд".

Хочу наголосити: це був не обмін. Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував,

– наголосила омбудсвумен.

Вона також додала, що від травня разом із колегами працювала над поверненням моряків.

"Від травня ми невпинно працювали над поверненням моряків. У них відібрали паспорти, що унеможливлювало повернення українців додому. У середині жовтня я вчергове обґрунтувала законні вимоги повернути в Україну незаконно утримуваних рибалок та звернулася до Федеральної служби безпеки", – додала Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини уточнила, що йдеться про про 3 членів екіпажу судна "ЯМК-0041"Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та 4 членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка.

Всі вони, за словами омбудсвумен, вже на території України та повертаються додому.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали сейнер "Норд" 25 березня 2018 року під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушили низку справ.



На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу.



А от російські прикордонники 4 травня в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставили на окупований півострів.