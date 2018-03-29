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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Это была роль, я сыграла, – Савченко прокомментировала "президентский" ролик с переодеванием

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Надежда Савченко в зале суда
Надежда Савченко в зале суда / Getty images

29 марта в Апелляционном суде Киева рассматривают жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании ей меры пресечения.

Перед началом заседания Надежда Савченко снова произнесла эмоциональную речь.

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Адвокаты Савченко обратились в суд с ходатайством об отводе прокурора Александра Климовича из-за того, что он сравнил их подзащитную с российскими ГРУшниками Евгением Ерофеевым и Александром Александров.

Суд это ходатайство защиты не удовлетворил и также отказал в отводе коллегии судей.

В перерыве заседания журналистам таки удалось пообщаться с самой Надеждой Савченко.

В частности, нардеп прокомментировала видеоролик, который накануне появился в сети и вызвал большой резонанс.

На видео политик анонсирует, что намерен участвовать в президентских выборах и переодевается из вышиванки в тельняшку и берцы.

После попадания в сеть этот ролик активно транслируют на телеканале опального экс-регионала Евгения Мураева, который пообещал Савченко "медийную поддержку".

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В суде в четверг нардеп сказала журналистам, что не помнит, когда снялась в видеоролике, в котором говорится о ее возможном участии в президентских выборах, сообщает "Общественное".

Это была роль, я сыграла, просто эмоция,
– ответила Савченко на вопрос о ролике.

В то же время нардеп уточнила, что съемки ролика проходили до задержания экс-переговорщика Владимира Рубана. Авторов видео она называть не захотела.

"Ролик сняли молодые непродажные режиссеры", – сказала Надежда Савченко.

По ее словам, целью этого видео "показать украинскому народу, что власть Украины ничем не отличается от российской".

Смотрите видеоролик, на котором Надежда Савченко заявляет о намерении участвовать в президентских выборах:

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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