Це була роль, я зіграла, – Савченко прокоментувала "президентський" ролик з переодяганням

29 березня в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко на рішення Шевченківського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу.

Перед початком засідання Надія Савченко знову виголосила емоційну промову.

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Адвокати Савченко звернулись до суду із клопотанням про відвід прокурора Олександра Климовича через те, що він порівняв їхню підзахисну з російськими ГРУшниками Євгеном Єрофєєвим і Олександром Алєксандровим.

Суд це клопотання захисту не задовольнив і також відмовив у відводі колегії суддів.

У перерві засідання журналістам таки вдалось поспілкуватись із самою Надією Савченко.

Зокрема, нардеп прокоментувала відеоролик, який напередодні з'явився у мережі і викликав неабиякий резонанс.

На відео політик анонсує, що має намір брати участь у президентських виборах і переодягається із вишиванки у тільник та берці.

Після потрапляння в мережу цей ролик активно транслюють на телеканалі опального екс-регіонала Євгена Мураєва, який пообіцяв Савченко "медійну підтримку".

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У суді в четвер нардеп сказала журналістам, що не пам’ятає, коли знялась у відеоролику, в якому йдеться про її можливу участь у президентських виборах, інформує "Громадське".

Це була роль, я зіграла, просто емоція,

– відповіла Савченко на питання про ролик.

Водночас нардеп уточнила, що зйомки ролика відбувалися до затримання екс-переговорника Володимира Рубана. Авторів відео вона називати не захотіла.

"Ролик зняли молоді непродажні режисери", – сказала Надія Савченко.

За її словами, метою цього відео було "показати українському народу, що влада України нічим не відрізняється від російської".

Дивіться відеоролик, на якому Надія Савченко заявляє про намір брати участь у президентських виборах: