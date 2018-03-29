17:19
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Це була роль, я зіграла, – Савченко прокоментувала "президентський" ролик з переодяганням

792 Читать новость на русском
Надія Савченко у залі суду
Надія Савченко у залі суду / Getty images

29 березня в Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко на рішення Шевченківського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу.

Перед початком засідання Надія Савченко знову виголосила емоційну промову.

Читайте також: Нехай мене судить суд Господній, – Савченко відзначилась черговою витівкою у суді

Адвокати Савченко звернулись до суду із клопотанням про відвід прокурора Олександра Климовича через те, що він порівняв їхню підзахисну з російськими ГРУшниками Євгеном Єрофєєвим і Олександром Алєксандровим.

Суд це клопотання захисту не задовольнив і також відмовив у відводі колегії суддів.

У перерві засідання журналістам таки вдалось поспілкуватись із самою Надією Савченко.

Зокрема, нардеп прокоментувала відеоролик, який напередодні з'явився у мережі і викликав неабиякий резонанс.

На відео політик анонсує, що має намір брати участь у президентських виборах і переодягається із вишиванки у тільник та берці.

Після потрапляння в мережу цей ролик активно транслюють на телеканалі опального екс-регіонала Євгена Мураєва, який пообіцяв Савченко "медійну підтримку".

Читайте також: Феномен Савченко: як за два роки вона пройшла шлях від героя до ворога України

У суді в четвер нардеп сказала журналістам, що не пам’ятає, коли знялась у відеоролику, в якому йдеться про її можливу участь у президентських виборах, інформує "Громадське".

Це була роль, я зіграла, просто емоція,
– відповіла Савченко на питання про ролик.

Водночас нардеп уточнила, що зйомки ролика відбувалися до затримання екс-переговорника Володимира Рубана. Авторів відео вона називати не захотіла.

"Ролик зняли молоді непродажні режисери", – сказала Надія Савченко.

За її словами, метою цього відео було "показати українському народу, що влада України нічим не відрізняється від російської".

Дивіться відеоролик, на якому Надія Савченко заявляє про намір брати участь у президентських виборах:

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук