Это было безответственно, – Данилюк раскритиковал власть за формулу Штайнмайера

Способ коммуникации власти с украинцами по формуле Штайнмайера является безответственным. Большинство граждан до сих пор не понимает, что эта формула означает и как ее будут воплощать в жизнь.

Первые сообщения из российских СМИ – ошибка, об этом сказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире радио "НВ".

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Военные должны понимать, что происходит, – Данилюк

Он отметил, что такой способ сообщения информации огромная проблема, потому что речь идет о "серьезных вопросах, безопасности страны и жизни людей".

Я не знаю, почему это произошло, но когда первые общаются русские, и мы их пытаемся догонять своими посланиями, это однозначно была ошибка, и ее надо очень быстро корректировать,

– пояснил он.

Экс-секретарь СНБО считает, что сейчас большинство украинцев так и не понимает сути формулы Штайнмайера. Данилюк убежден, что власть прежде всего должна объяснять все военным, которые воюют на Донбассе.

"Представьте себе людей сейчас на фронте, которые узнают из российского медиа сначала о том, что сейчас будет внедрена формула Штайнмайера, будет отвод. Представьте себе, что сидят они, например, в Золотом, где будет отвод", – сказал экс-секретарь СНБО.

Данилюк объяснил, что военные должны понимать, что происходит и как будет дальше. По его словам, эту ситуацию на фронте видят по-другому, ведь там рискуют жизнями.

Это, может, из Киева выглядит отвести на один километр, а у них это означает, что "здесь мы потеряем такую позицию", здесь это означает, что "здесь есть риски, что нас могут взять в окружение"... И именно они должны чувствовать доверие к тем решениям, которые принимаются в центре,

– подчеркнул Данилюк.

Он считает, что теперь коммуницировать с военными будет непросто, ведь уже "вылилось много негатива".

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Формула Штайнмайера: что надо знать

Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

и международным стандартам демократических выборов. В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины. Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция . Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".

. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска". Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

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