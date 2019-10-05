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      Это было безответственно, – Данилюк раскритиковал власть за формулу Штайнмайера

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      Данилюк раскритиковал власть из-за формулы Штайнмайера
      Данилюк раскритиковал власть из-за формулы Штайнмайера / 24 канал

      Способ коммуникации власти с украинцами по формуле Штайнмайера является безответственным. Большинство граждан до сих пор не понимает, что эта формула означает и как ее будут воплощать в жизнь.

      Первые сообщения из российских СМИ – ошибка, об этом сказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире радио "НВ".

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      Военные должны понимать, что происходит, – Данилюк

      Он отметил, что такой способ сообщения информации огромная проблема, потому что речь идет о "серьезных вопросах, безопасности страны и жизни людей".

      Я не знаю, почему это произошло, но когда первые общаются русские, и мы их пытаемся догонять своими посланиями, это однозначно была ошибка, и ее надо очень быстро корректировать,
      – пояснил он.

      Экс-секретарь СНБО считает, что сейчас большинство украинцев так и не понимает сути формулы Штайнмайера. Данилюк убежден, что власть прежде всего должна объяснять все военным, которые воюют на Донбассе.

      "Представьте себе людей сейчас на фронте, которые узнают из российского медиа сначала о том, что сейчас будет внедрена формула Штайнмайера, будет отвод. Представьте себе, что сидят они, например, в Золотом, где будет отвод", – сказал экс-секретарь СНБО.

      Данилюк объяснил, что военные должны понимать, что происходит и как будет дальше. По его словам, эту ситуацию на фронте видят по-другому, ведь там рискуют жизнями.

      Это, может, из Киева выглядит отвести на один километр, а у них это означает, что "здесь мы потеряем такую позицию", здесь это означает, что "здесь есть риски, что нас могут взять в окружение"... И именно они должны чувствовать доверие к тем решениям, которые принимаются в центре,
      – подчеркнул Данилюк.

      Он считает, что теперь коммуницировать с военными будет непросто, ведь уже "вылилось много негатива".

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      Формула Штайнмайера: что надо знать

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Формула Штайнмайера Новости России СНБО Александр Данилюк
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