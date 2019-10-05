Це було безвідповідально, – Данилюк розкритикував владу через формулу Штайнмаєра

Спосіб комунікації влади з українцями про формулу Штайнмаєра є безвідповідальним. Більшість громадян і досі не розуміє, що ця формула означає та як її втілюватимуть у життя.

Перші повідомлення із російських ЗМІ – помилка, про це сказав колишній секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі радіо "НВ".

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Військові повинні розуміти, що відбувається, – Данилюк

Він наголосив, що такий спосіб повідомлення інформації величезна проблема, бо мовиться про "серйозні питання, безпеку країни та життя людей".

Я не знаю, чому це відбулося, але коли перші комунікують росіяни, і ми їх намагаємося наздоганяти своїми меседжами, це однозначно була помилка, і її треба швидко дуже коригувати,

– пояснив він.

Екссекретар РНБО вважає, що наразі більшість українців так і не розуміє суті формули Штайнмаєра. Данилюк переконаний, що влада насамперед повинна пояснювати усе військовим, які воюють на Донбасі.

"Уявіть собі людей зараз на фронті, які дізнаються з російського медіа спочатку про те, що зараз буде впроваджена формула Штайнмаєра, буде відведення. Уявіть собі, що сидять вони, наприклад, в Золотому, де буде відведення", – сказав екссекретар РНБО.

Данилюк пояснив, що військові повинні розуміти, що відбувається і як буде далі. За його словами, цю ситуацію на фронті бачать по-іншому, адже там ризикують життями.

Це, може, з Києва виглядає відвести на один кілометр, а в них це означає, що "тут ми втратимо таку позицію", тут це означає, що "тут є ризики, що нас можуть взяти в оточення"… І саме вони мають відчувати довіру до тих рішень, які приймаються в центрі,

– наголосив Данилюк.

Він вважає, що тепер комунікувати із військовими буде непросто, адже вже "вилилося багато негативу".

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Формула Штайнмаєра: що треба знати

Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ т а міжнародними стандартами демократичних виборів.

а міжнародними стандартами демократичних виборів. В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України. Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція . Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

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