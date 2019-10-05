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      Це було безвідповідально, – Данилюк розкритикував владу через формулу Штайнмаєра

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      Данилюк розкритикував владу через формулу Штайнмаєра
      Данилюк розкритикував владу через формулу Штайнмаєра / 24 канал

      Спосіб комунікації влади з українцями про формулу Штайнмаєра є безвідповідальним. Більшість громадян і досі не розуміє, що ця формула означає та як її втілюватимуть у життя.

      Перші повідомлення із російських ЗМІ – помилка, про це сказав колишній секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі радіо "НВ".

      Знайте більше: Вибори на окупованому Донбасі: яку умову назвали в Єврокомісії

      Військові повинні розуміти, що відбувається, – Данилюк

      Він наголосив, що такий спосіб повідомлення інформації величезна проблема, бо мовиться про "серйозні питання, безпеку країни та життя людей".

      Я не знаю, чому це відбулося, але коли перші комунікують росіяни, і ми їх намагаємося наздоганяти своїми меседжами, це однозначно була помилка, і її треба швидко дуже коригувати,
      – пояснив він.

      Екссекретар РНБО вважає, що наразі більшість українців так і не розуміє суті формули Штайнмаєра. Данилюк переконаний, що влада насамперед повинна пояснювати усе військовим, які воюють на Донбасі.

      "Уявіть собі людей зараз на фронті, які дізнаються з російського медіа спочатку про те, що зараз буде впроваджена формула Штайнмаєра, буде відведення. Уявіть собі, що сидять вони, наприклад, в Золотому, де буде відведення", – сказав екссекретар РНБО.

      Данилюк пояснив, що військові повинні розуміти, що відбувається і як буде далі. За його словами, цю ситуацію на фронті бачать по-іншому, адже там ризикують життями.

      Це, може, з Києва виглядає відвести на один кілометр, а в них це означає, що "тут ми втратимо таку позицію", тут це означає, що "тут є ризики, що нас можуть взяти в оточення"… І саме вони мають відчувати довіру до тих рішень, які приймаються в центрі,
      – наголосив Данилюк.

      Він вважає, що тепер комунікувати із військовими буде непросто, адже вже "вилилося багато негативу".

      Читайте також: Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією

      Формула Штайнмаєра: що треба знати

      • Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
      • Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
      • В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.
      • Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".
      • Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

      Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Олександр Данилюк РНБО Новини Росії Формула Штайнмаєра
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