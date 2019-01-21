Это худший список кандидатов в президенты за 27 лет независимости, – эксперт

Кандидатов в президенты можно разделить на несколько категорий. Но нынешний список отнюдь нельзя считать удачным.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Кандидатов можно разделить на фаворитов, технических кандидатов-спойлеров, кандидатов для избирательных комиссий. Плюс те, кто использует выборы как трамплин, чтобы попасть в парламент. Также самодуры, которые переоценивают свои возможности,

– говорит Давидюк.

Поэтому, по убеждению политолога, этот список не отвечает вызовам современной Украины, когда надо делать рывок, экономические реформы, увеличивать обороноспособность. С другой стороны, замечает Давидюк, кандидаты такие, которых мы заслужили. В коррумпированной атмосфере что-то другое вырасти не может.

По мнению эксперта, дешевые шутки ниже пояса являются популярнее чем книги. Средний класс, который платит налоги, работает, делает все возможное для страны, только формируется. Молодое поколение на этих выборах распылилось по разным партиям вместо объединения.

Список кандидатов – наиболее интеллектуально бедный, наименее харизматичный. Но наиболее коррупционно податливый. Все кричат, что против олигархов, но первое, что сделали, – пошли договариваться о квотах на главных телеканалах, а не начали с тура по Украине,

– подчеркнул Николай Давидюк.

При этом он подчеркивает: в Украине должен быть другой президент. Не старше 40-45 лет, со знанием нескольких языков, западным образованием, который бы шел вычищать эту старую систему. А мы в претендентах видим тех, кто по двадцать лет находится в политике, дружит со всеми олигархами и говорит, что будут изменения. На самом деле все, что они могут изменить: оффшоры и количество нулей на счетах.

Напомним, по состоянию на 17 января 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Восьмерых из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.