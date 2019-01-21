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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Це найгірший список кандидатів у президенти за 27 років незалежності, – експерт

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      У списках кандидатів у президенти – підозрюваний у корупції Насіров
      У списках кандидатів у президенти – підозрюваний у корупції Насіров / Фото з відкритих джерел

      Кандидатів у президенти можна розділити на кілька категорій. Але цьогорічний список аж ніяк не можна вважати вдалим.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      Кандидатів можна розділити на фаворитів, технічних, кандидатів-спойлерів, кандидатів для виборчих комісій. Плюс ті, хто використовує вибори, як трамплін, щоб потрапити в парламент. Також самодури, які переоцінюють свої можливості,
      – зазначає Давидюк.

      Тому, на переконання політолога, цей список не відповідає викликам сучасної України, коли треба робити ривок, економічні реформи, збільшувати обороноздатність. З іншого боку, зауважує Давидюк, кандидати такі, яких ми заслужили. В корумпованій атмосфері щось інше вирости не може.

      На думку експерта, дешеві жарти нижче поясу є популярнішмсм за книжки. Середній клас, який платить податки, працює, робить все можливе для країни, тільки формується. Молоде покоління на цих вборах розпорошилося по різних партіях замість об’єднання.

      Список кандидатів – найбільш інтелектуально бідний, найменш харизматичний. Але найбільш корупційно піддатливий. Всі кричать, що проти олігархів, але перше, що зробили, – пішли домовляти про квоти на головних телеканалах, а не почали з туру по Україні,
      – наголосив Микола Давидюк.

      При цьому він підкреслює: в Україні повинен бути інший президент. Не старше ніж 40-45 років, із знанням кількох мов, західною освітою, який би йшов вичищати цю стару систему. А ми в претендентах бачимо тих, хто по двадцять років перебуває у політиці, дружить з усіма олігархами та говорить, що будуть зміни. Насправді все, що вони можуть змінити: офшори і кількість нулів на рахунках.

      Нагадаємо, станом на 17 січня 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Вісьмох із них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Кандидати в президенти Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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