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      Это историческое достижение, – Госсекретарь США Помпео поздравил Украину с получением Томоса

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото из открытых источников

      В США предоставление автокефалии независимой Православной Церкви Украины назвали историческим достижением для будущего Украины.

      Об этом сообщает Посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

      Читайте также: Как Путин помог Украине получить Томос об автокефалии ПЦУ

      Поддержку украинскому суверенитету выразил Госсекретарь США Майк Помпео.

      Объявление о предоставлении автокефалии независимой Православной церкви Украины является историческим достижением для Украины, которая строит свое собственное будущее. Пользуясь этой возможностью, США выражают свою непоколебимую поддержку суверенитета и независимости Украины,
      – заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

      Также он подчеркнул, что США поддерживают свободу религий и вероисповедания без внешнего вмешательства. Следовательно, Майк Помпео приветствовал заявление Митрополита Епифания об открытости Православной Церкви Украины для всех православных верующих.

      Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса? 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Смотрите видео, как Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ

       

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Новости США Майк Помпео Религия Томос
      Источник: 24 Канал
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