Це історичне досягнення, – Помпео привітав Україну з наданням Томосу

Про це повідомляє Посольство України в США на офіційній сторінці у Facebook.

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Підтримку українському суверенітету висловив Держсекретар США Майк Помпео.

Оголошення про надання автокефалії незалежній Православній церкві України є історичним досягненням для України, яка будує своє власне майбутнє. Користуючись цією нагодою, США висловлюють свою непохитну підтримку суверенітету та незалежності України,

– заявив Держсекретар США Майк Помпео.

Також він підкреслив, що США підтримують свободу релігій та віросповідання без зовнішнього втручання. Відтак, Майк Помпео привітав заяву Митрополита Епіфанія щодо відкритості Православної Церкви України для всіх православних вірян.