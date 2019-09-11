Это может быть инициирование Зеленским Всеукраинского референдума, – Магера про обновление ЦИК

Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии. Такое решение может быть сигналом о том, что Зеленский хочет инициировать всеукраинский референдум по принятию новой Конституции.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Читайте также: Роспуск ЦИК: инициативу поддержал Комитет Рады

Почему Зеленский решил обновить ЦИК

По его словам, пошла тенденция менять все без исключения органы, в частности, и те, которые являются независимыми.

"Если мы говорим о ЦИК, то этот состав проработал менее одного года. Проходили и президентские, и парламентские выборы. И по результатам этих выборов в Международной миссии наблюдения предоставили положительные выводы по избирательному процессу в Украине и в частности работе ЦИК", – напомнил Магера.

Поэтому, как по мне, это на самом деле... Возможно это основание президента было... Я не знаю, какова цель этого всего действа, но в любом случае я не думаю, что президент будет иметь какие-то положительные баллы от этого процесса,

– подчеркнул экс-заместитель председателя ЦИК.

Есть ли юридические основания для такого решения

"Сама статья 31 со значком 1 о ЦИК, как по мне, содержит по крайней мере два признаки неконституционности. Говорить о чисто правовом применении этой нормы не приходится. Во-первых, решение парламента согласно Конституции принимается большинством от конституционного состава, то есть 226 и более, кроме тех исключений, которые установлены самой Конституцией Украины2", – сказал Магера.

Зато он отметил,что Закон о ЦИК определяет 300 голосов для принятия подобного решения.

И второй нюанс. Он заключается в том, что согласно Конституции ВРУ по представлению президента определяет членов ЦИК, то есть должностных лиц государственного органа. И освобождает каждого в частности. Зато Закон о ЦИК в цитированной мной статье 31 со значком 1 говорит о прекращении полномочий органа в целом. Не должностных лиц, а органа в целом, состав этого органа,

– пояснил экс-заместитель председателя ЦИК.

"Поэтому, как по мне, там есть имеющиеся два признака неконституционности этой нормы. Но с точки зрения сегодня, мы прекрасно понимаем, что эта норма будет применяться", – добавил Магера.

Почему комитет согласился с президентом и связано ли это с местными выборами

"Не забывайте, что в комитетах ВР пропорционально представлена от всех фракций. И там большинство имеет фракция "Слуга народа". Поэтому ничего необычного в этом решении комитета абсолютно нет. Я согласен, что местные выборы – это не те выборы, по которым ЦИК имеет достаточный объем полномочий", – рассказал экс-заместитель председателя ЦИК.

Но я думаю, что тема совсем о другом, о чем сейчас никто не говорит. Это может быть тема инициирования президентом Всеукраинского референдума по народной инициативе относительно принятия новой Конституции. Этот вариант вполне возможен и я бы его не исключал,

– подчеркнул Магера.

Когда может состояться референдум

"Это зависит от того, когда этот состав парламента примет Закон о Всеукраинском референдуме. Если этот закон будет принят, я думаю, что абсолютно не проблема будет собрать три миллиона подписей граждан под такой инициативой. Это может быть подано как инициатива избирателей, инициатива украинского народа", – пояснил экс-заместитель председателя ЦИК.

Что известно про обновление ЦИКВладимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК, инициативу уже поддержал Комитет Рады.



Как известно, причиной такого решения, по словам президента, стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" комиссии и судебные иски о ней.



В Центризбиркоме уже отреагировали на желание Зеленского распустить комиссию. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук утверждает, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.